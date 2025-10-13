Ministrul de Externe austriac, în vizită la Rafinăria Petrobrazi. „Suntem foarte mândri că avem aceste legături economice puternice”. Ce spune șefa diplomației despre Neptun Deep

Ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, se declarată fericit că România este acum membru cu drepturi depline în spațiul Schengen și și-a exprimat susținerea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și zona euro, după cum a declarat pentru reporterul Mediafax, prezent la vizita pe care a făcut-o luni, împreună cu delegația sa și oficialii OMV Petrom la Rafinăria Petrobrazi.

Potrivit cifrelor oficialilor austrieci, Austria este al doilea cel mai mare investitor în România, după Germania, cu 13,9 miliarde de euro, fiind pe locul 6 în topul țărilor prin prisma valorii totale a investițiilor austriece.

„Acum putem realmente să resetăm relațiile noastre bilaterale”

Beate Meinl-Reisinger a vizitat platforma de lângă Ploiești, dar și centrul de control, pe care angajații o numesc cu mândrie „inima rafinăriei”, de unde se monitorizează în permanență buna funcționare a unității de prelucrare a țițeiului.

Minstrul federal de Externe a răspuns în exclusivitate pentru Mediafax de pe platforma uriașă de la Petrobrazi, la întrebările care ocupă în principal agenda bilaterală în ultimii ani, respectiv aderarea României la Schengen și proiectul major de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, Neptin Deep,, la care contribuie în cote egale OMV Petrom și cel mai mare producător național, Romgaz. Cu o investiție totală de 4 miliarde de euro, producția din Neptun Deep este programată să înceapă în 2027.

Reporter: Care este comentariul dumneavoastră cu privire la aderarea României ca membru cu drepturi depline în Spațiul Schengen? Au trecut aproximativ nouă luni de când România este membru cu drepturi depline. Ați susținut aderarea României?

Beate Meinl-Reisinger: Sunt foarte fericită că România este acum membru cu drepturi depline și, după cum probabil știți, personal, am fost întotdeauna în favoarea aderării României la Spațiul Schengen. De aceea, când guvernul austriac de atunci a decis să-și exercite dreptul de veto, am venit la București și am spus: „Nu, ascultați, acest lucru nu este în interesul nostru, al austriecilor, așa că noi vedem lucrurile altfel”. Dar mă bucur că acele vremuri au trecut. Acum putem realmente să resetăm relațiile noastre bilaterale, făcând astăzi un pas important prin semnarea memorandumului de înțelegere. Cred că acesta este un pas important către viitor și către o cooperare viitoare fructuoasă.

Reporter: Ați spus în conferința comună de presă pe care ați avut-o cu ministrul de Externe român, Oana Țoiu, că susțineți aderarea României la OCDE.

Beate Meinl-Reisinger: Da, Austria este primul susținător al aderării României la OCDE, precum și, sperăm, al aderării la zona euro, deoarece acestea sunt două pași importanți. Și am susținut în conferința de presă că, având în vedere relațiile noastre economice bilaterale strânse, sunt sigură că acestea se vor îmbunătăți și mai mult când veți putea adera la OCDE și, în cele din urmă, la zona euro.

Reporter: Și în ceea ce privește investițiile austriece în România, vă aflați pe locul al doilea în ordinea investițiilor străine, ceea ce este foarte important, iar România se află, de asemenea, pe locul al șaselea în ceea ce privește investițiile austriece. Aveți compania importantă OMV, care controlează OMV Petrom, iar investiția sa de două miliarde în Neptun Deep este una majoră. Cum comentați importanța acesteia pentru Austria, pentru Europa, ca proiect geostrategic?

Beate Meinl-Reisinger: În primul rând, suntem foarte mândri că avem aceste legături economice puternice. Suntem mândri că suntem al doilea cel mai mare investitor și suntem foarte bucuroși că atât de multe investiții românești vin în Austria, dar și oameni. Românii sunt cea mai mare comunitate din Austria, după cea vorbitoare de germană. Și în ceea ce privește proiectul OMV Petrom, cred că este foarte important pentru România, pentru Austria, precum și pentru Europa, pentru a putea diversifica și mai mult aprovizionarea cu gaze, pentru a asigura aprovizionarea cu gaze. Acest lucru este foarte important. De asemenea, când vine vorba de renunțarea la gazul rusesc, cred că aceasta este o piatră de temelie pentru întreaga Europă, dar este important și în ceea ce privește prețurile, pentru că o ofertă mai mare înseamnă prețuri mai mici. Și cred că o bună cooperare între OMV și Petrom în cadrul acestui proiect este în interesul nostru reciproc.

Istoria rafinăriei

Rafinăria Petrobrazi a fost inaugurată în 1934, construită de Creditul Minier și reconstruită după al Doilea Război Mondial. După privatizarea OMV Petrom (2004), a beneficiat de investiții majore pentru modernizare, aliniere la standarde de mediu și producerea de combustibili de calitate superioară, cu emisii reduse.

Rafinăria Petrobrazi – care se întinde pe 400 de hectare, echivalentul a 700 de terenuri de fotbal – este una dintre cele mai mari rafinării din România, cu o capacitate anuală de 4,5 milioane de tone. Asigură procesarea întregii producții interne de țiței și acoperă aproximativ o treime din cererea națională de combustibil. Din 2005, investițiile în rafinărie au depășit 2 miliarde de euro.

Aici sunt în construcție o nouă unitate de produse aromatice, dar și o unitate de producție de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină din surse regenerabile (HVO), începând din 2028.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 47 milioane bep în 2021.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51% din acțiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,6% din acțiunile OMV Petrom, iar 28,4% sunt deținute de persoane fizice și juridice. Acțiunile OMV Petrom sunt tranzacționate la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra.