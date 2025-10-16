Afganistan: Un condamnat la moarte pentru crime a fost executat de familia victimelor

Potrivit Curții Supreme, execuția a avut loc în Qala-I-Naw, capitala provinciei Badghis, „în prezența locuitorilor” orașului. Responsabilul local pentru informare, Matiullah Muttaqi, a declarat că sentința a fost confirmată de trei instanțe și aprobată personal de liderul suprem al talibanilor.

Un martor la execuție a relatat pentru AFP: „Mulți oameni au venit să asiste la execuție, inclusiv familiile victimelor, care și-au exercitat dreptul de a-l ucide pe criminal, conform legii islamice”.

Bărbatul a fost împușcat de rudele celor uciși, în baza principiului islamic de „qisas” conformă căruia familia să decidă între iertare sau pedeapsa capitală.

De la revenirea la putere, regimul taliban din Afganistan a executat 11 persoane, patru fiind executate în luna aprilie a anului trecut.