E o minune că e întreg! / Un băiat de 13 ani din Afganistan a călătorit din Kabul la Delhi, ascuns în compartimentul trenului de aterizare al avionului

Un băiat afgan de 13 ani și-a riscat viața ascunzându-se în compartimentul trenului de aterizare al unui avion de pasageri Kam Air, potrivit bbc.

Aeronava, care călătorea din Kabul la Delhi, l-a adus luni pe băiat pe aeroportul internațional Delhi.

Originar din Kunduz, un oraș în nordul Afganistanului, băiatul a fost văzut de către forțele de ordine rătăcind pe aeroportul din Delhi și interogat de poliție timp de câteva ore, pentru ca, în final, să fie trimis înapoi la Kabul cu același zbor.

Cum o fi ajuns acolo?

Băiatul le-ar fi spus polițiștilor că a făcut această călătorie din curiozitate.

Un reprezentant al Forței Centrale de Securitate Industrială din India a declarat că băiatul nu a fost depistat la bordul zborului Kam Airlines, care a aterizat pe aerportul din Delhi la 5.40 GMT duminică.

Băiatul rătăcea atunci când poliția l-a luat deoparte.

El le-a spus anchetatorilor că s-a ascuns în compartimentul central din spate al trenului de aterizare al avionului.

De fapt, adolescentul voia să călătorească în Iran și nu știa că zborul în care se ascunsese mergea la Delhi.

Personalul companiei aeriene a găsit asupra lui o cutie roșie – singurul obiect pe care-l avea la el.

Clandestinii care se ascund în astfel de locuri dau mari semne de inconștiență

Băiatul a pătruns pe furiș în aeroportul din Kabul, a urmărit un grup de pasageri și s-a ascuns în compartimentul roții din spate al aeronavei – spațiul intern unde este adăpostit trenul de aterizare. Singurul obiect pe care îl avea la el era cutia roșie.

Au existat în ultima vreme incidente cu pasageri clandestini care s-au ascuns la bordul avioanelor cu destinația SUA sau Europa, încercând să-și părăsească țările de origine, dar foarte puțini dintre ei supraviețuiesc.

Experții spun că mulți dintre clandestinii care rezistă unor astfel de zboruri dau mari semne de inconștiență, pentru că, în timpul coborârii, riscă să cadă în gol atunci când trenul de aterizare este coborât.

În 2022, un bărbat kenyan de 22 de ani a fost găsit în viață în compartimentul roții unui avion cargo, la Amsterdam, iar faptul că nu și-a pierdut viața nu a fost decât un eveniment fericit.