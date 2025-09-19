Afganistan: Talibanii interzic în universități cărțile scrise de femei

Guvernul taliban a eliminat cărțile scrise de femei din sistemul de predare universitară din Afganistan. Anterior, au fost scoase în afara legii textele și cursurile despre drepturile omului și hărțuirea sexuală.

Aproximativ 140 de cărți scrise de femei s-au numărat printre cele 680 de documente considerate „îngrijorătoare” din cauza „politicilor anti-Sharia și anti-talibane”, potrivit BBC.

Universităților nu li se mai permite să predea 18 materii, un oficial taliban declarând că acestea sunt „în conflict cu principiile Sharia și cu politica sistemului”.

Zilele trecute, internetul prin fibră optică a fost interzis în cel puțin 10 provincii la ordinul liderului suprem al talibanilor, o mișcare despre care oficialii au spus că are scopul să prevină imoralitatea.