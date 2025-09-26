Texas: Barbat executat pentru uciderea prin „exorcizare” a fiicei de 13 luni a iubitei sale

Blaine Milam , în vârstă de 35 de ani, a fost declarat mort la ora 18:40, în urma unei injecții letale administrate la penitenciarul de stat din Huntsville. El a fost condamnat pentru moartea Amorei Carson, survenită în decembrie 2008 într-o rulotă, în estul Texasului.

Într-o declarație finală, Milam le-a mulțumit susținătorilor, precum și capelanului închisorii, pentru că și-au deschis programele religioase deținuților condamnați la moarte.

„Dacă vreunul dintre voi dorește să mă vadă din nou, vă implor pe toți, indiferent cine sunteți, să-L acceptați pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vostru și ne vom revedea”, a spus el din targa camerei mortuare. „Vă iubesc pe toți. Adu-mă acasă, Isuse.”

A fost una dintre cele două execuții efectuate joi seara în SUA. Geoffrey West a fost executat în Alabama cu azot gazos pentru că a împușcat mortal un angajat al unei benzinării în timpul unui jaf din 1997. Cele două execuții au adus totalul condamnărilor la moarte executate la nivel național în acest an la 33.