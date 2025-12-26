Bărbatul din Turnu Măgurele care și-a ucis bunicul în ziua de Crăciun a fost reținut

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman au transmis că omorul s-a produs prin cruzimi, iar agresorul a profitat de starea vădită de vulnerabilitate a victimei, dată fiind vârsta înaintată, respectiv 86 de ani.

Bărbatul a fost ucis în casa sa, din Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Procurorul de caz a făcut cercetările și a stabilit că agresorul este chiar nepotul victimei, un bărbat de 32 de ani.

Agresorul este cercetat pentru violență în familie și omor calificat. El a fost reținut, iar sâmbătă va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.