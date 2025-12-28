Prima pagină » Social » Două accidente pe A3 într-un kilometru: șapte mașini implicate

Două accidente s-au produs duminică pe Autostrada A3 București - Ploiești, într-un kilometru, în zona localității Snagov, județul Ilfov. În total au fost implicate șapte mașini.
Sursa foto: Mediafax
Laura Buciu
28 dec. 2025, 15:20, Social

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentele s-au produs pe autostrada A 3 București – Ploiești, pe tronsonul kilometric 30 – 31, în zona localității Snagov, județul Ilfov.

Primul accident a avut loc la kilometrul 31, fiind vorba de un carambol între cinci mașini. Din primele informații nu au rezultat victime. Circulația rutieră este restricționată pe banda 2 a sensului către București.

Al doilea eveniment rutier s-a produs la kilometrul 30. Este vorba de o coliziune între două autoturisme. O persoană acuză dureri, urmând a fi investigată medical. Traficul rutier este restricționat pe ambele benzi ale direcției către București, desfășurându-se doar pe banda de urgență.

În zonă este formată coloană de aproximativ 3 kilometri, valorile de trafic fiind în creștere.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să acorde atenție manevrelor efectuate.

