Două accidente pe A3 într-un kilometru: șapte mașini implicate

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentele s-au produs pe autostrada A 3 București – Ploiești, pe tronsonul kilometric 30 – 31, în zona localității Snagov, județul Ilfov.

Primul accident a avut loc la kilometrul 31, fiind vorba de un carambol între cinci mașini. Din primele informații nu au rezultat victime. Circulația rutieră este restricționată pe banda 2 a sensului către București.

Al doilea eveniment rutier s-a produs la kilometrul 30. Este vorba de o coliziune între două autoturisme. O persoană acuză dureri, urmând a fi investigată medical. Traficul rutier este restricționat pe ambele benzi ale direcției către București, desfășurându-se doar pe banda de urgență.

În zonă este formată coloană de aproximativ 3 kilometri, valorile de trafic fiind în creștere.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să acorde atenție manevrelor efectuate.