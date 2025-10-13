Donald Trump către Benjamin Netanyahu: Este cea mai bună zi a ta

Luni, președintele american, Donald Trump a fost întâmpinat pe aeroportul Ben Gurion de către premierul israelian, Benjamin Netanyahu și președintele Isaac Herzog. Liderul de la Casa Albă i-a transmis lui Netanyahu: „E o zi minunată. Poate cea mai bună zi a ta”, iar premierul israelian a răspuns: „Aceasta este istorie”, potrivit The Times of Israel.

Yehiel Leiter, ambasadorul Israelului la Washington, a relatat că Trump i-a transmis un mesaj emoționant la aeroport: „Fiul tău se uită la tine de sus și zâmbește, știi asta, nu-i așa?”, întrucât fiul său, maiorul Moshe Yedidia Leiter a fost ucis în Fâșia Gaza în 2023.

Mike Huckabee, ambasadorul american la Ierusalim l-a felicitat pe Netanyahu, susținând că o parte esențială din încheierea conflictului a fost „conducerea sa de neclintit”.

Luni, șapte ostatici au fost eliberați, în cadrul unei prime etape de implementare a acordului de încheiere a conflictului încheiat cu mediere internațională.