Testul simplu dezvoltat de OMS pentru a verifica dacă ești dependent de alcool

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale acestei tendințe este vârsta la care începe consumul de alcool, în medie de 13,9 ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, notează El Economista.

Popularitatea sa largă și consumul de la vârste atât de fragede înseamnă că mulți oameni dezvoltă o dependență aproape fără să-și dea seama.

Testul OMS

Din toate aceste motive, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a elaborat un test simplu cu 10 întrebări numit AUDIT ( Test de Identificare a Tulburărilor legate de Consumul de Alcool ).

Principalele întrebări din acest chestionar sunt următoarele:

Cât de des consumați băuturi alcoolice?

Câte băuturi alcoolice consumi într-o zi obișnuită?

Cât de des bei 5 sau mai multe băuturi alcoolice la o singură ocazie?

Cât de des în ultimul an nu ați putut să vă opriți din băut odată ce ați început?

Cât de des în ultimul an nu ați putut face ceea ce s-ar aștepta în mod normal de la dumneavoastră din cauza consumului de alcool?

Cât de des în ultimul an ați avut nevoie de o băutură dimineața ca să vă refaceți viața după o noapte în care ați băut mult?

Cât de des în ultimul an te-ai simțit vinovat sau ai regretat după ce ai băut alcool?

Cât de des în ultimul an ați uitat ce s-a întâmplat cu o noapte înainte din cauza alcoolului?

Ați fost dumneavoastră sau altcineva rănit(ă) ca urmare a consumului de alcool?

V-au fost îngrijorați vreun membru al familiei, prieteni sau profesioniști din domeniul sănătății cu privire la consumul dumneavoastră de alcool sau v-au sugerat să reduceți consumul?

Când să consultați medicul

Primele opt întrebări au cinci răspunsuri posibile, care sunt punctate de la 0 la 4 puncte, în funcție de frecvența specificată. Dacă suma tuturor răspunsurilor este mai mică de 7 puncte, riscul de dependență de aceste substanțe este scăzut, în timp ce un scor peste 20 este o indicație a unei probabile dependențe, așadar este recomandabil să consultați un medic sau un specialist.

Consumul moderat de alcool nu este dăunător sănătății, deși în cantități mari poate cauza probleme grave, cum ar fi creșterea incidenței anumitor tipuri de cancer, precum și boli hepatice, cum ar fi steatoza hepatică și ciroza.