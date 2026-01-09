Testul simplu dezvoltat de OMS pentru a verifica dacă ești dependent de alcool

Unul dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale acestei tendințe este vârsta la care începe consumul de alcool, în medie de 13,9 ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei, notează El Economista.
Popularitatea sa largă și consumul de la vârste atât de fragede înseamnă că mulți oameni dezvoltă o dependență aproape fără să-și dea seama.
Din toate aceste motive, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a elaborat un test simplu cu 10 întrebări numit AUDIT ( Test de Identificare a Tulburărilor legate de Consumul de Alcool ).
Principalele întrebări din acest chestionar sunt următoarele:
Primele opt întrebări au cinci răspunsuri posibile, care sunt punctate de la 0 la 4 puncte, în funcție de frecvența specificată. Dacă suma tuturor răspunsurilor este mai mică de 7 puncte, riscul de dependență de aceste substanțe este scăzut, în timp ce un scor peste 20 este o indicație a unei probabile dependențe, așadar este recomandabil să consultați un medic sau un specialist.
Consumul moderat de alcool nu este dăunător sănătății, deși în cantități mari poate cauza probleme grave, cum ar fi creșterea incidenței anumitor tipuri de cancer, precum și boli hepatice, cum ar fi steatoza hepatică și ciroza.