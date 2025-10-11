Confruntări violente la granița dintre Afganistan și Pakistan

Conflictele au izbucnit după ce Kabulul a acuzat Islamabadul că a efectuat atacuri aeriene pe teritoriul său, potrivit Le Figaro.

Ciocniri violente au izbucnit sâmbătă, între forțele talibane și soldații pakistanezi de-a lungul frontierei lor, după ce Kabul a acuzat Islamabadul că a efectuat atacuri aeriene pe teritoriul său, au declarat pentru AFP oficiali talibani și pakistanezi.

„Ca represalii pentru atacurile aeriene efectuate de armata pakistaneză asupra Kabulului ”, forțele talibane sunt angajate „în ciocniri violente împotriva forțelor de securitate pakistaneze în diverse zone” de la graniță, a declarat un purtător de cuvânt al unei unități talibane.