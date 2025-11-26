Cazul păpușilor sexuale cu înfățișare de copil pe masa Parlamentului European

Europarlamentarul Gabriela Firea anunță că, miercuri, plenul Parlamentului European de la Strasbourg, se pregătește să voteze un proiect crucial: „Protejarea consumatorilor din UE împotriva practicilor anumitor platforme de comerț electronic: cazul păpușilor sexuale cu înfățișare de copil, al armelor și al altor produse și materiale ilegale”.

„Am luat deja atitudine! Încă de la confirmarea cazurilor scandaloase privind vânzarea păpușilor sexuale cu înfățișare de copil pe cele mai mari platforme comerciale, foarte accesate de români, am înaintat o interpelare Comisiei Europene”, susține Gabriela Firea pe Facebook.

Social-democrata arată că a cerut Comisiei să asigure monitorizarea proactivă a platformelor online mari pentru a preveni vânzarea acestor produse, „nu doar să reacționeze la raportări”.

De asemenea, Firea spune că a solicitat demararea de urgență a investigațiilor în temeiul Articolelor 51 și 52 din Digital Services Act (DSA) pentru a penaliza platformele care pun în pericol siguranța minorilor, dar și crearea unui mecanism permanent de alertă rapidă și eliminare la nivelul întregii UE, coordonat cu Europol, „pentru a închide definitiv lacuna de aplicare care permite acestor produse să ajungă pe piață”.

„Votul de astăzi nu face decât să întărească această luptă. Vom continua să facem presiuni pentru aplicarea strictă și imediată a DSA pentru a proteja copiii și pentru a face spațiul digital mai sigur. Zero toleranță pentru conținutul și produsele ilegale”, adaugă Gabriela Firea pe rețeaua de socializare.

Mai mulți retaileri au intrat în atenția autorităților cu privire la vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil.