Pakistanul a vaccinat 9 milioane de fete împotriva cancerului de col uterin, în ciuda criticilor

Pakistanul a vaccinat aproximativ 9 milioane de adolescente împotriva virusului care cauzează cancerul de col uterin, ca parte a unei campanii naționale în desfășurare, care a depășit obstacolele inițiale alimentate de sceptici pe internet, a declarat vineri ministrul Sănătății, scrie AP.

Campania, începută pe 15 septembrie, vizează vaccinarea a 13 milioane de fete cu vârste între 9 și 14 ani împotriva virusului papilloma uman (HPV), care provoacă majoritatea cazurilor de cancer de col uterin.

Până în prezent, programul a atins 70% din obiectivul propus, a precizat Ministrul Sănătății, Mustafa Kamal.

Programul a depășit, potrivit lui Kamal, zvonurile nefondate răspândite de unii părinți care susțineau că vaccinul ar putea provoca infertilitate.

„Mulți părinți rămân reticenți”

Pentru a spori încrederea, el și-a vaccinat propria fiică în direct, pe scenă, la un eveniment din Karachi în această săptămână.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, administrarea publică a vaccinului fiicei mele a avut un impact uriaș,” a declarat Kamal pentru Associated Press.

„Începând cu a cincea zi a campaniei, ratele de refuz au început să scadă, iar acceptarea a crescut la 70–80% în unele districte”.

Cu toate acestea, mulți părinți rămân reticenți.

Centre de vaccinare și echipe în școli

Cancerul de col uterin este al treilea cel mai frecvent tip de cancer în rândul femeilor pakistaneze, după cancerul de sân și ovarian.

La nivel global, acesta ocupă locul patru.

În fiecare an, între 18.000 și 20.000 de femei din Pakistan mor din cauza acestei boli, potrivit autorităților sanitare.

Experții au promovat campania sub sloganul „o singură injecție rezolvă problema”.

Autoritățile au deschis centre de vaccinare și au trimis echipe în școli din întreaga țară pentru a ajunge la cât mai multe fete.

„Țara plănuiește să extindă acoperirea”

Kamal a recunoscut că în primele zile ale campaniei, refuzurile depășeau acceptările, alimentate de afirmații false că vaccinarea ar fi un complot occidental pentru a provoca infertilitate.

Oficialii afirmă că vaccinul, oferit gratuit, cauzează de obicei doar efecte secundare minore.

Cele 13 milioane de fete vizate în campania inițială erau din provinciile Punjab și Sindh și din Kashmirul aflat sub control pakistanez.

Țara plănuiește să extindă acoperirea în alte zone până în 2027, sperând să elimine cancerul de col uterin ca problemă de sănătate publică până în 2030.

Pakistanul a devenit astfel a 149-a țară care a introdus vaccinul HPV în programul său național de imunizare.