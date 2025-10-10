Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU cerută de Venezuela. SUA, desfășurare militară în Caraibe, fară precedent

Potrivit unui comunicat oficial publicat la Caracas, executivul condus de președintele Nicolás Maduro denunță „un act provocator și un precedent periculos” prin care Washingtonul ar fi vizat mai multe ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, atacuri în urma cărora cel puțin 21 de persoane și-ar fi pierdut viața.

„Guvernul bolivarian al Venezuelei a solicitat oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, în fața gravei escaladări a agresiunilor și a desfășurării militare fără precedent a Statelor Unite în Caraibe”, se arată în scrisoarea adresată ONU.

Administrația de la Caracas acuză Washingtonul că încalcă suveranitatea națională și dreptul internațional, sub pretextul luptei antidrog.