Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU cerută de Venezuela. SUA, desfășurare militară în Caraibe, fară precedent

Guvernul venezuelean a cerut vineri convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, acuzând Statele Unite ale Americii de o „escaladare a agresiunilor” după desfășurarea unor nave de război americane în Marea Caraibilor.
Sursa foto: Hannah Kantner/U.S. Navy/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
10 oct. 2025, 06:51, Știri externe

Potrivit unui comunicat oficial publicat la Caracas, executivul condus de președintele Nicolás Maduro denunță „un act provocator și un precedent periculos” prin care Washingtonul ar fi vizat mai multe ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, atacuri în urma cărora cel puțin 21 de persoane și-ar fi pierdut viața.

„Guvernul bolivarian al Venezuelei a solicitat oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, în fața gravei escaladări a agresiunilor și a desfășurării militare fără precedent a Statelor Unite în Caraibe”, se arată în scrisoarea adresată ONU.

Administrația de la Caracas acuză Washingtonul că încalcă suveranitatea națională și dreptul internațional, sub pretextul luptei antidrog.