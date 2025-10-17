Prima pagină » Știri externe » Organizația Națiunilor Unite profită de încetarea temporară a focului din Gaza pentru livrarea de ajutoare

ONU profită de încetarea temporară a focului din Gaza pentru a intensifica livrările de ajutor, a declarat Samer Abdeljaber, directorul Programului Alimentar Mondial (WFP) pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord.
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
17 oct. 2025, 06:11, Știri externe

Programul Alimentar Mondial (WFP) a anunțat pe platforma X că folosește „fiecare minut” al încetării focului din Gaza pentru a crește livrările de alimente către populația afectată de conflict.

Samer Abdeljaber, directorul regional al agenției ONU, a declarat într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale că echipele WFP se pregătesc să sprijine peste 1,6 milioane de persoane.

„Scalăm operațiunile pentru a răspunde nevoilor a mai mult de 1,6 milioane de oameni”, a spus Abdeljaber, adăugând că agenția speră să pună în funcțiune aproape 30 de brutării și 145 de puncte de distribuție a alimentelor în teritoriu.

El a subliniat importanța menținerii accesului pentru convoaiele umanitare: „Acesta este momentul să menținem rutele deschise și să ne asigurăm că ajutorul continuă să ajungă la oameni.”