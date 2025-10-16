ONU: Rapoartele privind torturarea deținuților palestinieni sunt extrem de îngrijorătoare

Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, a declarat joi că rapoartele conform cărora trupurile unor palestinieni returnate în Gaza arată urme de tortură sunt „extrem de îngrijorătoare”.

„Așa cum am spus de multe ori, va fi nevoie de responsabilizare pentru toate încălcările dreptului internațional observate în timpul acestui conflict”, a spus Dujarric, fără a oferi detalii suplimentare despre acuzații.

Autoritățile din Gaza susțin că mai multe corpuri ale unor palestinieni reținuți de armata israeliană prezintă urme de violență severă, scrie Al Jazeera.

Declarația ONU vine în contextul tensiunilor tot mai mari din Gaza și al apelurilor internaționale pentru anchete independente privind tratamentul deținuților palestinieni și respectarea dreptului umanitar.