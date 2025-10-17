Un rezident din SUA este acuzat de FBI că a participat la atacul comis de Hamas asupra Israelului

Un rezident din statul american Louisiana este acuzat de FBI că a participat la atacul comis de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 și că ulterior a obținut fraudulos o viză americană. Rezidentul a negat implicarea sa în activități teroriste.

Potrivit unei plângeri penale dezvăluite în această săptămână, Mahmoud Amin Ya’qub Al-Muhtadi, fost agent al aripii militare a Frontului Democrat pentru Eliberarea Palestinei, s-ar fi înarmat și ar fi condus un grup care a traversat din Fâșia Gaza în sudul Israelului în timpul atacului sângeros soldat cu peste 1.200 de morți și peste 250 de persoane răpite, anunță AP.

Al-Muhtadi îndemna la violență și răpiri în timpul raidului

Conform documentelor depuse la instanța federală pe 6 octombrie, Al-Muhtadi a mințit în cererea sa de viză, negând orice afiliere teroristă, și a devenit rezident permanent legal în SUA în 2024, stabilindu-se inițial în Tulsa, Oklahoma, apoi mutându-se la Lafayette, Louisiana.

FBI afirmă că datele telefonului mobil ale suspectului îl plasează în apropierea orașului israelian Kfar Aza, una dintre localitățile devastate în atacul Hamas.

În plângere, agenții descriu mesaje și apeluri în care Al-Muhtadi îndemna la violență și răpiri în timpul raidului.

Fraudă cu vize și conspirație pentru sprijin terorist

Autoritățile americane au emis un mandat de arestare pe numele său pentru fraudă cu vize și conspirație pentru a sprijini o organizație teroristă străină. Registrele deținuților arată că un bărbat cu același nume este încarcerat la Centrul Corecțional St. Martin Parish, lângă Lafayette, urmând să apară vineri în fața unui judecător federal.

FBI nu a oferit detalii suplimentare, invocând închiderea guvernului federal, însă anchetatorii spun că Al-Muhtadi ar fi menținut legături online cu grupuri paramilitare aliniate cu Hamas, postând materiale de propagandă și fotografii cu lideri ai organizației.

Dacă va fi găsit vinovat, Al-Muhtadi riscă pedeapsa cu închisoarea federală și revocarea statutului său de rezident permanent în Statele Unite.