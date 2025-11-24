Un judecător federal american a respins acuzațiile penale împotriva fostului director FBI

Un judecător a respins acuzațiile penale împotriva fostului director FBI, James Comey, și a procurorului general din New York, Letitia James, hotărând că procurorul care a adus acuzațiile a fost numit ilegal.

Judecătorul a constatat că numirea procurorului interimar american Lindsey Halligan la Alexandria, Virginia, de către președintele Donald Trump este ilegală, potrivit CNN.

Trump a ales-o personal pe Halligan pentru acest rol, pe fondul presiunilor crescânde de a intenta procese penale împotriva inamicilor săi politici, inclusiv Comey și James.

„Încercarea procurorului general de a o instala pe dna Halligan în funcția de procuror interimar al SUA pentru Districtul Estic al Virginiei a fost invalidă”, a scris judecătoarea Cameron McGowan Currie în ordinul de luni.

„Exerciții ilegale ale puterii”

Potrivit lui Currie, „toate acțiunile care decurg din numirea defectuoasă a dnei Halligan”, inclusiv rechizitoriile împotriva lui Comey și James, „au fost exerciții ilegale ale puterii executive și sunt prin prezenta anulate”.

Judecătorul a respins cazurile „fără a aduce atingere”, lăsând deschisă posibilitatea ca procesele împotriva lui Comey și James să poată fi intentate din nou, invocând aceeași conduită. Însă McGowan Currie pare să fi recunoscut în decizia sa că, în cazul lui Comey, o astfel de mișcare ar putea să nu fie posibilă, deoarece termenul de prescripție pentru acuzațiile sale a expirat.