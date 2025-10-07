Doi ani de la cel mai mare masacru asupra evreilor de la Holocaust încoace. Pe 7 octombrie teroriști Hamas au atacat Israelul ucigând peste 1200 de persoane/ Răspunsul Israelului a dus la un război în Gaza

În dimineața zilei de 7 octombrie 2023, teroriști ai Hamas şi ai altor grupuri palestiniene au lansat un atac surpriză asupra Israelului, combinând lansări masive de rachete și incursiuni terestre în zone israeliene.

Conform rapoartelor oficiale israeliene, aproximativ 1 200 de israelieni au fost uciși — civili și membri ai forțelor de securitate, iar sute au fost răniți. În plus, circa 250 de persoane au fost luate ostatice de cei care au organizat atacul.

Printre locurile cele mai afectate s-au numărat comunități (kibbutz-uri) situate aproape de frontiera cu Fâșia Gaza: Be’eri, Kfar Aza, Nir Oz, Re’im, Nirim.

Unul dintre cele mai șocante episoade ale zilei de 7 octombrie a avut loc la festivalul de muzică trance „Nova”, organizat în deșertul Negev, lângă kibbutzul Re’im, la doar câțiva kilometri de granița cu Gaza. Mii de tineri israelieni și străini dansau în aer liber când, în zorii zilei, militanți Hamas au atacat zona. Peste 360 de participanți au fost uciși pe loc sau în timpul încercărilor de a fugi prin câmpurile din jur, iar zeci de alții au fost răpiți și duși în Gaza. Imaginile și mărturiile supraviețuitorilor, care descriu haosul, groaza și neputința de a scăpa, au devenit simbolul ororii din acea zi.

Sute de supraviețuitori ai atacului de la festivalul de muzică Nova au participat duminică la o comemorare alături de foști ostatici și familiile victimelor.

„Acest înger ar fi împlinit astăzi 27 de ani. Trăiesc amintirea ca și cum ar fi fost acum o oră”, a spus Ofir Dor, al cărui fiu, Idan Dor, a fost ucis la festival, în timp ce stătea sub un memorial care arăta chipurile victimelor.

În zilele, săptămânile și lunile care au urmat atacului Hamas, Israelul a lansat o ofensivă în Fâșia Gaza, controlată de Hamas, ca răspuns la atac. Războiul a dus la zeci de mii de victime și la o criză umanitară majoră.

Evenimente de comemorare

Israelienii se vor aduna marți în toată țara pentru a marca a doua comemorare a atacului din 7 octombrie.

Amintirea traumei colective provocate de atacul de acum doi ani – cel mai mortal atac din istoria Israelului – încă planează asupra întregii țări. Fețele ostaticilor încă ținuți ostatici în Gaza sunt afișate în stațiile de autobuz din toată țara, iar casele incendiate de militanți în timpul raidurilor lor prin kibbutzuri rămân carbonizate și abandonate.

Comemorări neoficiale vor avea loc în micile kibbutzuri din sudul Israelului ai căror membri au fost uciși sau răpiți, iar la Tel Aviv va avea loc un mare miting pentru a cere eliberarea ostaticiilor rămași în captivitatea Hamas în Gaza.

Unele evenimente comemorative au fost transformate în mitinguri pentru a solicita guvernului să ajungă la un acord pentru a aduce ostaticii acasă și a pune capăt războiului din Gaza. La un miting organizat sâmbătă seara în Piața Ostatici din Tel Aviv, familiile au cerut lui Netanyahu să accepte planul lui Trump de a pune capăt războiului din Gaza.

Negocieri pentru încheierea conflictului din Gaza

Negociatorii din partea Hamas și Israel s-au reunit luni în Egipt, unde au început discuții indirecte pentru a stabili detaliile eliberării tuturor ostaticilor deținuți în Gaza și returnarea a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, precum și retragerea inițială a trupelor israeliene din Gaza.

Această rundă de negocieri, deși încă departe de a ajunge la un acord, a generat mai mult entuziasm decât orice efort de pace de la eșecul ultimului armistițiu, la jumătatea lunii martie.

Benjamin Netanyahu a declarat că speră să anunțe eliberarea ostaticilor „în zilele următoare”, în timp ce Donald Trump a amenințat Hamas cu „distrugerea totală” dacă acordul nu se va concretiza.

În Gaza, palestinienii așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă armistițiul se va materializa. În ciuda cererilor lui Trump ca Israelul să înceteze bombardarea Gazei în așteptarea eliberării ostaticilor, atacurile asupra Fâșiei au continuat. Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, a declarat că cel puțin 19 persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore, inclusiv două persoane care căutau ajutor.