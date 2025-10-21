O femeie a provocat un incendiu în bloc după ce a încercat să ardă un gândac. O vecină a murit

Una dintre vecinele femeii a murit după ce a căzut de la înălțime, încercând fără succes să scape pe fereastră, scrie BBC.

Femeia, aflată în jurul vârstei de 20 de ani, le-a spus polițiștilor că a încercat să ardă un gândac folosind o brichetă și un spray inflamabil, adăugând că mai folosise această metodă și anterior. Însă, luni, obiecte din locuința ei au luat foc.

Poliția din orașul Osan, situat în nordul țării, a precizat că femeia ar putea fi acuzată de provocarea accidentală a unui incendiu și de deces din neglijență.

„Vânătoarea” de gândaci cu „aruncătoare de flăcări improvizate” a devenit o metodă inedită de a scăpa de dăunători, popularizată prin videoclipuri de pe rețelele de socializare.

Femeia care a murit în incendiul din Osan, o cetățeană chineză de aproximativ 30 de ani, locuia la etajul al cincilea al clădirii împreună cu soțul și bebelușul lor de două luni.

Când au realizat că a izbucnit un incendiu, cei doi au deschis fereastra și au cerut ajutor.

Au reușit să-și salveze copilul, prin fereastră, întinzându-l unui vecin din blocul alăturat, înainte de a încerca să se evacueze și ei.

Soțul a reușit să se cațere pe clădirea de alături, însă femeia a căzut în timp ce încerca să-l urmeze. A fost transportată la spital, dar a fost declarat decesul câteva ore mai târziu.

Polițiștii cred că cei doi au încercat să iasă pe fereastră deoarece fumul dens provenit din incendiu blocase casa scării, potrivit presei locale.

Alți opt locatari au suferit intoxicații cu fum în urma incendiului.