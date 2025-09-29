Serviciile digitale s-au prăbușit în Coreea de Sud după un incendiu la servere. Președintele Lee Jae Myung a prezentat scuze oficiale

Țara, considerată una dintre cele mai avansate la nivel global în materie de conectivitate, a mutat numeroase servicii guvernamentale în mediul online, de la identificare până la conferințe de presă. Totuși, autoritățile nu au anunțat încă un calendar pentru restabilirea completă a funcționării acestora.

Ministerul Siguranței a precizat că agențiile afectate au variat de la poliție și pompieri la autoritățile vamale, propriul site al ministerului fiind, de asemenea, nefuncțional luni.

Autoritățile au anunțat că 62 de sisteme au fost restabilite, dintr-un total de aproximativ 647 afectate de incendiul izbucnit vineri, în timpul unor lucrări de întreținere de rutină, într-o sală de servere a Serviciului Național de Resurse Informaționale, instituție de stat din orașul Daejeon, unde este găzduit centrul de date guvernamental.

„Vedem cum serviciile sunt restabilite de la o oră la alta”, a declarat ministrul Siguranței, Yun Ho-jung, într-un briefing de presă, menționând recuperarea portalului Government24, principala platformă de servicii publice din Coreea, precum și a sistemelor financiare și poștale operate de Korea Post.

Președintele Lee Jae Myung și-a cerut scuze pentru perturbări

El a afirmat că este surprinzător faptul că guvernul nu a avut o rezervă mai bună după întreruperi similare de servicii în 2023.

Vice-ministrul Siguranței, Kim Min-jae, a declarat că guvernul a prelungit termenele pentru anumite plăți de taxe și a renunțat la taxele pentru emiterea documentelor, dar va fi nevoie de cel puțin patru săptămâni pentru restabilirea completă a celor aproximativ 96 de sisteme grav avariate în incendiu.

Experții au spus că ultima întrerupere sugerează că guvernul nu dispune de sisteme adecvate pentru recuperarea imediată a serviciilor publice esențiale, în pofida perturbărilor tehnologice majore din ultimii ani.

În 2022, un incendiu la un centru de date a afectat unele dintre cele mai utilizate aplicații și site-uri din Coreea de Sud, inclusiv Kakao Messenger și serviciile de plăți online ale companiei.

Anchetatorii bănuiesc că incendiul a izbucnit după ce o baterie produsă de LG Energy Solution (373220.KS) a explodat în timpul lucrărilor de întreținere de vineri seară, avariind unele servere și forțând oprirea a câtorva sute dintre ele.