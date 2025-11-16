Pe cine ar putea înfrunta tricolorii la barajul pentru Cupa Mondială 2026?

După înfrângerea cruntă din Bosnia, selecționata României va aborda barajul din postura de câștigătoare a Ligii Națiunilor din sezonul 2024 – 2025.

Tragerea la sorți va avea loc joi, la Zurich, de la ora 14:00 (ora României). Tricolorii vor fi în urna 4, în care se vor regăsi și celelalte 16 naționale prezente în această fază a calificărilor.

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), și din rândul câștigătoarelor de grupe Nations League (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie, notează FRF.

Barajul începe cu o semifinală într-o singură manșă și se încheie cu o finală tot într-o singură manșă, iar locul de disputare va fi decis tot prin tragere la sorți.

Din urna 4, România avea avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, și va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

Principalii adversari ai tricolorilor

Componența urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herțegovina – România 3-1, posibilii adversari pentru tricolori, în funcție de coeficientul FIFA sunt:

Italia –1.717

–1.717 Turcia – 1.570

– 1.570 Polonia – 1.523

– 1.523 Ungaria – 1.504

Partidele jucate duminică, luni și marți, ultimele din grupe, 16-18 noiembrie, pot schimba însă această configurație, la fel cum ea va fi influențată și de modificarea coeficienților FIFA în urma rezultatelor din ultima lună, existând la momentul analizei(sâmbătă, 22 noiembrie), posibilitatea să apară în urna 1 naționale precum Germania, Danemarca, Ucraina sau Țara Galilor, transmite FRF.