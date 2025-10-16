Novak Djokovic îl elogiază pe Jannik Sinner: Mă văd pe mine în el

„Lovește foarte puternic, joacă impecabil strategic și reușește să fie mereu peste tot. Îmi amintește de mine în cei mai buni ani”, a declarat Novak Djokovic, la conferința de presă premergătoare meciurilor.

Celebra afirmație face trimitere la confruntările trecute dintre cei doi, inclusiv semifinala de Cupa Davis 2023, când Sinner a salvat trei mingi de meci și a obținut victoria.

De asemenea, cei doi s-au întâlnit la Riad, în turneul demonstrativ, unde italianul a câștigat în trei seturi.

Sinner a primit cu bucurie laudele și a recunoscut că ar „împrumuta” de la Djokovic tehnici precum reverul și jocul de picioare pentru a-și perfecționa jocul.

„Accelerația, viteza, totul”, a replicat italianul.