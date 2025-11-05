Novak Djokovic, debut cu victorie în turneul de la Atena

Favoritul numărul unu s-a impus cu 7-6 (3), 6-1 asupra chilianului Alejandro Tabilo.

„Mă simt ca acasă când joc la Atena”, a declarat Djokovic, care s-a mutat recent în Grecia.

„Acum câteva luni, când am venit aici cu familia mea, eram foarte entuziasmat, pentru că întotdeauna mi-a plăcut Grecia. Sârbii iubesc Grecia, fără îndoială. Din punct de vedere istoric, cultural și religios, avem multe lucruri care ne leagă. Atena este în inima mea, fără îndoială”, a spus el, citat de ATPtour.com.

Sârbul în vârstă de 38 de ani se află la al 225-lea sfert de finală la nivel de turneu în 25 de țări diferite.

Djokovic va juca cu portughezul Nuno Borges în sferturile de finală de la Atena.

În altă partidă disputată marți în capitala Greciei, Sebastian Korda a reușit o revenire spectaculoasă, învingându-l pe Damir Dzumhur cu 4-6, 6-3, 6-3 și calificându-se în al șaselea sfert de finală pe hard al sezonului.

Tomas Martin Etcheverry l-a învins pe americanul Mackenzie McDonald, calificat în turneu, cu 6-7(5), 7-6(3), 6-3, în două ore și 50 de minute.