Jannik Sinner îl învinge în finală pe Learner Tien, la Beijing, și cucerește al 3-lea titlu din 2025

Italianul de 24 de ani s-a impus cu scorul de 6-2, 6-2. A încheiat cu 24 de lovituri câștigătoare și 16 greșeli neforțate, față de numai 11 mingi câștigătoare de partea americanului Tien, care a bifat 18 erori neforțate. Italianul a salvat ambele mingi de break și a câștigat 73% din punctele disputate la fileu.

Sinner, finalist la US Open în urmă cu patru săptămâni, a disputat a 30-a finală a carierei la nivel ATP și a ridicat trofeul pentru a 21-a oară. Campion la Australian Open și Wimbledon în acest an, italianul a controlat partida de la un capăt la altul, dominând schimburile cu forehandul (calitate a loviturii: 8,8, conform datelor ATP) și deschizând constant unghiurile terenului.

„Nu am lăsat nimic la întâmplare astăzi. Am fost agresiv, am rămas concentrat și am reușit să dictez ritmul meciului”, a spus Sinner după victorie.

Succesul îl menține pe locul 2 mondial, la 2.590 de puncte în urma liderului Carlos Alcaraz, câștigător marți la turneul de la Tokyo.

Este pentru prima dată din 2020 când ocupanții primelor două locuri mondiale cuceresc titluri în aceeași săptămână (atunci, Djokovic la Dubai și Nadal la Acapulco).

Sinner va fi principalul favorit la următorul turneu Masters 1000, la Shanghai, în timp ce Alcaraz va lipsi din cauza unei accidentări la gleznă.

De partea cealaltă, Learner Tien (19 ani) urcă 16 locuri, până pe 36 ATP – cel mai bun loc al carierei. Americanul i-a eliminat pe Lorenzo Musetti și Daniil Medvedev înaintea finalei și are acum un bilanț pozitiv (7-5) contra jucătorilor din Top 20.