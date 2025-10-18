Prima pagină » Sport » Superliga de fotbal. FCSB a fost învinsă de ultima clasată

Superliga de fotbal. FCSB a fost învinsă de ultima clasată

FCSB a fost învinsă în deplasare de Metaloglobus Bucureşti într-o partidă din etapa a XIII-a a Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat sâmbătă seara.
Sursă foto: George Fluster / Mediafax Foto
Petru Mazilu
18 oct. 2025, 22:34, Sport

Partida Metaloglobus Bucureşti-FCSB s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a gazdelor, scor 2-1. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 prin lovitură de la 11 metri. Asta după ce cu câteva minute înainte gazdele avuseseră un penalti anulat cu ajutorul sistemului VAR pentru poziţie de ofsaid. Olandezul Desley Ubbink a restabilit egalarea în minutul 48, iar Dragoş Huiban a făcut 2-1 pentru Metaloglobus, în minutul 54, tot din penalti.

Metaloglobus a obţinut prima victorie din acest sezon, dar a rămas pe ultimul loc în clasament având doar 6 puncte. Şi criza de la FCSB se adânceşte. După 13 meciuri, campioana are 13 puncte şi se află pe locul 12.

Tot sâmbătă s-au desfăşurat partidele U Cluj-FC Botoşani, scor 0-2, şi Univ.Craiova-Unirea Slobozia 3-1. În urma acestor rezultate, FC Botoşani şi-a asigurat poziţia de lider în Superliga de fotbal pentru încă minimum o etapă. La doar un punct în urma moldovenilor se află Univ. Craiova.

Vineri, în prima partidă a etapei Farul Constanţa şi FC Argeş au încheiat la egalitate, scor 0-0.