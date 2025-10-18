Superliga de fotbal. FCSB a fost învinsă de ultima clasată

Partida Metaloglobus Bucureşti-FCSB s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a gazdelor, scor 2-1. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 34 prin lovitură de la 11 metri. Asta după ce cu câteva minute înainte gazdele avuseseră un penalti anulat cu ajutorul sistemului VAR pentru poziţie de ofsaid. Olandezul Desley Ubbink a restabilit egalarea în minutul 48, iar Dragoş Huiban a făcut 2-1 pentru Metaloglobus, în minutul 54, tot din penalti.

Metaloglobus a obţinut prima victorie din acest sezon, dar a rămas pe ultimul loc în clasament având doar 6 puncte. Şi criza de la FCSB se adânceşte. După 13 meciuri, campioana are 13 puncte şi se află pe locul 12.

Tot sâmbătă s-au desfăşurat partidele U Cluj-FC Botoşani, scor 0-2, şi Univ.Craiova-Unirea Slobozia 3-1. În urma acestor rezultate, FC Botoşani şi-a asigurat poziţia de lider în Superliga de fotbal pentru încă minimum o etapă. La doar un punct în urma moldovenilor se află Univ. Craiova.

Vineri, în prima partidă a etapei Farul Constanţa şi FC Argeş au încheiat la egalitate, scor 0-0.