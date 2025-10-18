”Naționalele” de tenis de masă ale României (feminin și masculin) s-au calificat ”de mână” în finalele Campionatului European! Duminică, fetele întâlnesc Germania, iar băieții vor înfrunta Franța

Sursa foto: Facebook/Federația Română de Tenis de Masă

UPDATE #4: Fetele se vor duela duminică cu nemțoaicele pentru aurul european începând cu ora 14:00.

UPDATE #3: După naționala feminină, și cea masculină reușește calificarea în finala Campionatului European de tenis de masă. ”Tricolorii” au depășit Slovenia în semifinale cu 3-0 la general, iar duminică, de la ora 18:00, se vor întâlni în ultimul act al competiției cu Franța.

Desfășurarea întâlnirii RomâniaSlovenia 3-0

Iulian Chirița – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10) Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4) Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

Echipa masculină este alcătuită din sportivii Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate, alături de antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni, Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu și Adrian Crișan (secunzi).

UPDATE #2: Începând cu ora 20.00, și băieții vor evolua contra Sloveniei în semifinalele Campionatului European de tenis de masă masculin.

UPDATE #1: Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe în fața lui Jie Li. Scor: 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

Elizabeta Samara a majorat scorul la 2-0 pentru România, după ce a surclasat-o pe Britt Eerland cu 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

Andreea Dragoman a controlat mare parte din schimburile cu Shuohan Men și a calificat România în urma meciului adjudecat cu 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

RomâniaOlanda, scor 3-0:

Bernadette SzocsJie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1) Elizabeta SamaraBritt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9) Andreea DragomanShuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

ȘTIREA INIȚIALĂ: Echipele naționale de tenis de masă ale României, feminină și masculină, s-au calificat în semifinalele Campionatului European 2025.

Echipa feminină, formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, va întâlni reprezentativa Olandei, sâmbătă de la ora 17:00, în timp de reprezentativa masculină, formată din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, va întâlni echipa Sloveniei, sâmbătă de la ora 20:00.

Pentru calificarea în semifinale, echipa masculină a reușit o victorie, scor 3-2, în fața Suediei, campioana europeană en titre:

Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)

Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)

Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)

Iulian Chirița – Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)

Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9).

Echipa feminină a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile de finală ale competiției:

Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7).