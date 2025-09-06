Rafael Nadal, despre rivalitatea dintre Alcaraz și Sinner înainte de finala US Open: „Carlos este mai magic, mai imprevizibil”

Rafael Nadal, campionul retras din tenis în noiembrie 2024, a povestit în cadrul unui interviu pentru The New York Times despre duelul dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, transmite L’Equipe.

Spaniolul, fost campion internațional al tenisului, a analizat mai ales finala de la Roland-Garros 2025, care este considerată una dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani.

În vârstă de 39 de ani, Rafael Nadal a pus punct unei cariere impresionante după ce a pierdut în Cupa Davis, în fața lui Botic Van de Zandschulp. De atunci, își petrece timpul acasă, la Mallorca, alături de familie.

Nadal a devenit tată, pentru a doua oară, în luna august, când micuțul Miguel a venit pe lume. Deși nu a mai jucat tenis de când s-a retras, Nadal face sport în sală, joacă golf și supraveghează proiectele sale, printre care academia, hotelurile și parteneriatele comerciale.

Întrebat în cadrul interviului despre finala Roland Garros, de la Paris, câștigată de Carlos Alcaraz după cinci seturi dramatice (4-6, 6-7 [4], 6-4, 7-6 [3], 7-6 [2]), Nadal a venit cu o părere ușor sceptică la adresa jucătorilor.

„Pentru mine, primele trei seturi nu au fost tenis de foarte înalt nivel. A fost o finală normală. Apoi, seturile patru și cinci au fost o luptă de foarte înalt nivel. Din punct de vedere de jucător, dacă ar fi trebuit să joc împotriva lor, aș spune că seturile patru și cinci au fost tenis de un nivel super, super ridicat, foarte emoționale, cu câte puțin din toate. Înainte, după părerea mea, Carlos nu juca la cel mai bun nivel al său. Din punctul meu de vedere, cred că s-a înșelat puțin tactic.”, a spus Rafael Nadal.

„Finala a fost de neuitat. Sfârșitul meciului a fost unul dintre cele mai emoționante pe care le-am văzut”, a mai declarat el pentru cotidianul american.

În ceea ce privește jocul lui Jannik Sinner, el și-a păstrat cuvintele de laudă.

„Jannik, desigur, nu a avut noroc la 0-40 (trei mingi de meci), dar atunci când a avut ocazia să încheie, cred că nu a jucat cu determinarea corectă. Nu a fost la fel de agresiv ca înainte. Dar, per ansamblu, finala a fost de neuitat. Sfârșitul meciului a fost unul dintre cele mai emoționante pe care le-am văzut și am avut norocul să-l urmăresc ca fan, de acasă.”, a spus Nadal.

Tot despre Sinner, Rafael Nadal a declarat „că impune un ritm cu forehand-ul foarte greu de urmat. Lovește mingea foarte devreme și este rapid în tranziția de la apărare la atac.”

„Sunt curios să văd cum vor evolua, pentru că eu cred că amândoi au o marjă de progres, și deja sunt atât de puternici”

În cadrul aceluiași interviu, când a venit vorba iarăși despre Carlos Alcaraz, fostul campion a vorbit cu mai multă admirație, fiind clar că el și-a ales favoritul dintre cei doi profesioniști.

„Carlos este mai magic, mai imprevizibil, poate juca la un nivel pe care, uneori, Jannik poate nu îl atinge. Dar, în același timp, face și mai multe greșeli, poate să joace mai bine, dar și mai slab, și totul ține de echilibru. Carlos are toate loviturile, uneori greșește, dar încearcă. Este mai spectaculos de privit pentru că, în final, este mai neașteptat și imprevizibil. Îmi place asta, este foarte distractiv să-l vezi pe Carlos jucând pentru că este capabil să producă lucruri incredibile și, în același timp, să facă greșeli, și asta este uman.”, a spus Nadal despre Alcaraz.

„Din punctul meu de vedere, Carlos se poate îmbunătăți puțin pe plan tactic în abordarea anumitor meciuri. Uneori ai impresia că încearcă mereu să dea lovitura câștigătoare. Și nu are chiar atâta nevoie. De aceea sunt curios să văd cum vor evolua, pentru că eu cred că amândoi au o marjă de progres, și deja sunt atât de puternici.”, a mai zis Nadal.

Finala de la US Open dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 21:00 (ora României).