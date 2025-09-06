Donald Trump, așteptat duminică la finala masculină de la US Open

Președintele Donald Trump este așteptat duminică la finala de simplu masculin de la US Open, în ceea ce va fi prima sa vizită la turneul de tenis de Grand Slam din 2015.

Trump, care a fost reales în 2024 pentru un al doilea mandat, nu a mai fost la turneul din New York de când a venit la putere în 2016.

El a vizitat Flushing Meadows de mai multe ori, iar ultima dintre vizite a avut loc în urmă cu zece ani.

Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru BBC că președintele este așteptat să participe la finală.

Trump, în vârstă de 79 de ani, s-a născut în cartierul Queens din New York, unde se desfășoară turneul de Grand Slam.

Niciun jucător american nu va concura în finala masculină de duminică.

Finala îi pune față în față pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.