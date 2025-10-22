Champions League: Noapte de spectacol cu 43 de goluri şi victorii la scoruri neașteptate

Una dintre cele mai spectaculoase partide a fost în Germania. Paris Saint‑Germain a învins în deplasare, cu 7-2, pe Bayer Leverkusen. Meciul a mai avut două eliminări și două penaltiuri.

În alte meci, FC Barcelona s-a impus cu 6-1 în faţa Olympiacos, profitând şi de eliminarea unui adversar.

Arsenal a câştigat cu 4-0 împotriva Atlético Madrid, toate golurile fiind înscrise în doar 13 minute în repriza secundă.

Echipa Inter Milan, condusă de pe bancă de românul Cristian Chivu, a continuat seria de rezultate bune cu o victorie categorică, 4-0, la Union Saint‑Gilloise.

Borussia Dortmund a învins cu 4-2 la FC København, în alt meci plin de goluri, iar Newcastle a trecut de Benfica, scor 3-0.

În urma acestor rezultate PSG, Inter şi Arsenal rămân singurele echipe care au jucat deja trei meciuri și au punctaj maxim. Următoarele meciuri din cadrul etapei a treia vor avea loc miercuri.