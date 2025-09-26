Harry Kane ajunge la 100 de goluri pentru Bayern, cel mai rapid din istorie în campionatele majore

Kane a marcat în minutele 45 (din penalty) și 65 în meciul din Bundesliga cu Werder Bremen, conducând echipa la o victorie clară, scor 4-0, pe Allianz Arena.

Meciul de vineri a fost cel de-al 104-lea al atacantului englez la Bayern, în toate competițiile.

Recordul precedent pentru cele mai rapide 100 de goluri marcate în cele mai importante cinci ligi europene era deținut de norvegianul Erling Haaland, la Manchester City, și de portughezul Cristiano Ronaldo, la Real Madrid, amândoi atingând 100 de goluri în 105 meciuri.

Kane deține și alte performanțe remarcabile în Bundesliga: este primul jucător care a înscris toate cele 18 penalty-uri executate și jucătorul care a ajuns cele mai repede la 70 de goluri – în 67 de meciuri.

Bayern are un început perfect de sezon, cu opt victorii din opt partide în toate competițiile, conducând în campionatul Germaniei cu maximum de puncte, după cinci etape.