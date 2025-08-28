Tragerea la sorți pentru noul sezon din UEFA Champions League are loc joi seară, la Monte Carlo

Tragerea la sorți pentru faza principală din sezonul 2025/2026 al Ligii Campionilor la fotbal are loc joi seară, de la ora 19:00. Este a doua ediție disputată în formatul cu 36 de echipe și o singură grupă comună. România nu este nici în acest sezon reprezentată.

După ultimele rezultate din play-off, de miercuri noapte, au fost stabilite cele patru urne valorice. Printre cluburile calificate se află și debutante precum Pafos (Cipru), Bodo Glimt (Norvegia) și Kairat Almaty (Kazahstan), în timp ce Benfica, Club Brugge și FC Copenhaga și-au confirmat statutul de favorite, iar Qarabag revine în Liga Campionilor după opt ani de absență.

Componența urnelor, potrivit UEFA

Urna 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona

Urna 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Benfica, Club Brugge

Urna 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisabona, Olympiacos, Slavia Praga, Marseille, Bodo Glimt

Urna 4: AS Monaco, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Qarabag, Kairat Almaty, FC Copenhaga

Conform noului sistem, fiecare echipă va disputa opt meciuri (patru acasă și patru în deplasare), cu adversari din fiecare urnă valorică. La final, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar locurile 9–24 vor disputa un play-off pentru accederea în faza eliminatorie. Echipele de pe pozițiile 25–36 vor fi eliminate.

Tragerea la sorți va fi efectuată de un computer, iar cluburile din aceeași țară nu se pot întâlni în cele opt etape și o echipă nu va avea mai mult de doi adversari din același campionat.