Nouă meciuri programate marți în etapa a 2-a din Liga Campionilor. Interul lui Chivu joacă cu Slavia

Inter e neînvinsă în ultimele 16 meciuri europene acasă. Slavia nu a câștigat în ultimele 12 apariții în grupele Ligii Campionilor. Cu toate acestea, Chivu a avertizat, înainte de meci, că echipa din Cehia nu este nu adversar care trebuie subestimat. Partida este programată de la ora 22:00.

Capul de afiș al zilei îl ține totuși confruntarea de la Londra, dintre Chelsea și Benfica, în care antrenorul portughez José Mourinho revine pe Stamford Bridge în calitate de adversar al clubului londonez, pentru care a obținut cele mai importante rezultate din carieră.

Chelsea a câștigat toate cele 3 dueluri directe cu Benfica și e neînvinsă în ultimele 14 meciuri de acasă în grupe. Benfica are 4 victorii în ultimele 6 deplasări europene. Meciul este programat de la ora 22:00.

Etapa va începe cu două meciuri programate la ora 19:45:

• Atalanta – Club Brugge

Brugge a eliminat Atalanta sezonul trecut (5-2 la general). Belgienii au câștigat toate cele 5 meciuri europene din acest sezon. Atalanta vine după trei înfrângeri la rând în Europa.

• Kairat Almaty – Real Madrid

Prima confruntare între un club din Kazahstan și Real Madrid. Kairat are 19 victorii în ultimele 30 de meciuri europene acasă. Vinícius poate deveni al doilea cel mai tânăr jucător cu 70 de apariții în UCL.

De la ora 22:00, mai sunt programate și următoarele partide:

• Atlético Madrid – Frankfurt

Atletico nu a pierdut acasă cu o echipă germană din 1996. Frankfurt are doar două înfrângeri în ultimele 13 meciuri europene.

• Bodø/Glimt – Tottenham

Tottenham i-a eliminat pe norvegieni sezonul trecut în semifinale în Europa League. Spurs au câștigat toate meciurile contra echipelor din Norvegia.

• Marseille – Ajax

Marseille e neînvinsă în ultimele 8 meciuri europene acasă. Aubameyang a marcat 5 goluri în dubla de anul trecut cu Ajax.

• Galatasaray – Liverpool

Salah are nevoie de două goluri pentru a ajunge la 50 de reușite în Champions League. Osimhen (Galatasaray) caută să devină primul nigerian cu 10 goluri în competiție.

• Pafos – Bayern München

Bayern are 6 victorii din 6 contra echipelor din Cipru, cu 31 de goluri marcate. Kane a înscris 8 goluri în ultimele 8 apariții UCL.