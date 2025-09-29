Prima pagină » Sport » Istvan Kovacs, delegat la centru la partida Villarreal – Juventus în Liga Campionilor

Istvan Kovacs, delegat la centru la partida Villarreal – Juventus în Liga Campionilor

Arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat pentru al doilea meci din acest sezon al Ligii Campionilor de fotbal, urmând să conducă partida Villarreal (Spania) – Juventus (Italia), programată miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00.
Istvan Kovacs, delegat la centru la partida Villarreal – Juventus în Liga Campionilor
Petre Apostol
29 sept. 2025, 11:44, Sport

Kovacs va fi asistat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs, iar în camera VAR vor fi Cătălin Popa și Christian Dingert (Germania).

În prima etapă a sezonului, Kovacs a arbitrat meciul Olympiacos – Pafos, scor 0-0, iar anul trecut a condus finala Ligii Campionilor, câștigată de PSG.

România va mai avea un reprezentant în această rundă a competiției: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la meciul FK Bodø/Glimt – Tottenham, programat marți, 30 septembrie.