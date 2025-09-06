Carlos Alcaraz și Jannik Sinner s-au calificat în finala de la US Open

Sinner a solicitat o pauză medicală din cauza unei dureri musculare abdominale, înainte de a prelua controlul și de a câștiga cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 împotriva lui Felix Auger-Aliassime în semifinalele US Open, apropiindu-se de al doilea titlu consecutiv la Flushing Meadows.

Sinner, numărul 1 mondial, îl va înfrunta duminică pe numărul 2, Carlos Alcaraz, cei doi devenind astfel primii bărbați din istoria tenisului care se întâlnesc în trei finale consecutive de Grand Slam într-un singur sezon, potrivit ATP.

Primul loc în clasament va fi, de asemenea, în joc, în fața publicului de la Arthur Ashe Stadium, care se așteaptă să-l includă și pe președintele Donald Trump.

„Este o zi foarte specială”, a spus Sinner despre meciul de duminică. „Este din nou o finală uimitoare”.

Alcaraz a ajuns în finală după ce l-a învins vineri pe Novak Djokovic, cu 6-4, 7-6 (4), 6-2.