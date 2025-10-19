România va juca în ambele finale pe echipe de la Campionatul European de tenis de masă

La masculin, România s-a calificat, pentru prima dată în istorie, în finala Campionatului European de tenis de masă. În semifinala disputată sâmbătă seara, românii au învins Slovenia, scor 3-0.

Finala mare este programată duminică, de la ora 18.00. România va întâlni Franța care a învins Germania în semifinală.

„Cu siguranță e cel mai bun rezultat al nostru din istorie. Nu avem nimic de pierdut nici în finală. Vom lupta pentru fiecare punct și vom vedea rezultatul”, a declarat Iulian Chirița.

Tot sâmbătă, echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în finală. În ultimul act al competiției, sportivele tricolore vor întâlni Germania, campioana en titre, care a depășit Portugalia cu 3-0 în cealaltă semifinală.

Partida România-Germania va începe duminică, la ora 14.00.

„Știm că va fi un meci greu împotriva Germaniei, dar suntem foarte motivate, pentru că la ultima ediție am pierdut în meciul cu ele, așa că vrem revanșa”, a declarat Andreea Dragoman.