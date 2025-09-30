Carlos Alcaraz se retrage de la turneul Masters 1000 din Shanghai după succesul de la Tokyo

Numărul 1 mondial, care a cucerit deja opt titluri în 2025, a explicat pe Instagram că se confruntă cu probleme fizice și că decizia a fost luată pentru a se odihni și recupera.

„Din păcate, după consultarea echipei mele, am considerat că decizia cea mai bună este să mă recuperez. Eram nerăbdător să joc la Shanghai din nou. Sper, însă, să revin”, a scris liderul mondial.

La Tokyo, Alcaraz a avut o problemă medicală la glezna stângă, pe care a bandajat-o la debutul contra lui Sebastian Baez. În 2024, se oprise în sferturile de finală de la Shanghai, învins de Tomas Machac.

La Shanghai, Alcaraz urma să joace direct în turul secund, împotriva câștigătorului dintre americanul Learner Tien, finalist la Beijing, și sârbul Miomir Kecmanovic.