Carlos Alcaraz se retrage de la turneul Masters 1000 din Shanghai după succesul de la Tokyo

La doar câteva ore după ce a câștigat turneul ATP 500 de la Tokyo, în finala cu Taylor Fritz (6-4, 6-4), tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a anunțat marți seară că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Shanghai, programat în perioada 1-12 octombrie.
Petre Apostol
30 sept. 2025, 17:38, Sport

Numărul 1 mondial, care a cucerit deja opt titluri în 2025, a explicat pe Instagram că se confruntă cu probleme fizice și că decizia a fost luată pentru a se odihni și recupera.

„Din păcate, după consultarea echipei mele, am considerat că decizia cea mai bună este să mă recuperez. Eram nerăbdător să joc la Shanghai din nou. Sper, însă, să revin”, a scris liderul mondial.

La Tokyo, Alcaraz a avut o problemă medicală la glezna stângă, pe care a bandajat-o la debutul contra lui Sebastian Baez. În 2024, se oprise în sferturile de finală de la Shanghai, învins de Tomas Machac.

La Shanghai, Alcaraz urma să joace direct în turul secund, împotriva câștigătorului dintre americanul Learner Tien, finalist la Beijing, și sârbul Miomir Kecmanovic.