Iga Swiatek ar putea sări peste turneele obligatorii din cauza programului aglomerat

Iga Swiatek, jucătoarea de tenis clasată pe locul doi mondial, a spus că sezonul actual de tenis este prea lung și prea intens pentru sănătatea ei generală.

Sportiva spune că ar fi mai bine pentru sănătatea sa să reducă numărul de turnee, chiar dacă asta înseamnă să rateze evenimente obligatorii.

Sezoanele masculine și feminine au fost de mai multe ori criticate pentru durata lor lungă de 11 luni. În timpul „turneului asiatic”, cinci meciuri de la China Open nu s-au încheiat luni din cauza accidentărilor.

„Cred că oamenii sunt mai obosiți. Din păcate, turneul asiatic este cea mai grea parte, pentru că simți că sezonul se va termina în curând, dar tot trebuie să te străduiești. Nu știu încă cum va arăta cariera mea peste câțiva ani. Poate că va trebui să aleg unele turnee și să le sar, chiar dacă sunt obligatorii. WTA, cu aceste reguli obligatorii, a făcut ca situația să fie destul de nebunească pentru noi.”, a declarat pentru reporteri Iga Swiatek.

Regulile WTA cer jucătorilor de top să participe la toate cele patru turnee de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 și la șase turnee WTA 500.

Nerespectarea acestor obligații poate aduce penalizări de puncte sau amenzi, scrie Reuters.

„Nu cred că vreun jucător de top va reuși să realizeze acest lucru. Este imposibil să încadrezi totul în program. Trebuie să fim inteligenți în această privință, să nu ne pese prea mult de reguli și să ne gândim la ce este sănătos pentru noi. Este dificil.”, a spus Iga Swiatek.

Tenismena a confirmat că va participa la toate turneele obligatorii din acest an.