Trae Young, vedeta lui Atlanta Hawks, a fost transferat la Washington Wizards

Trae Young, vedeta echipei din NBA Atlanta Hawks, a fost transferat joi la Washington Wizards. În schimb, Atlanta îi primește pe CJ McCollum și Corey Kispert.
08 ian. 2026, 07:42, Sport

Anunțul transferului lui Trae Young a fost făcut în timpul meciului câștigat de Hawks pe teren propriu cu New Orleans Pelicans (117-100), potrivit ESPN. Trae Young s-a aflat în tribunele State Farm Arena, dar nu a evoluat în acea partidă, fiind menajat.

La 27 de ani, Young părăsește Atlanta după opt sezoane în care a fost imaginea francizei din Georgia.

De patru ori All-Star, conducătorul de joc ajunge la Washington Wizards, echipă aflată în reconstrucție și situată pe unul dintre ultimele locuri în Conferința de Est.

În actualul sezon NBA, Trae Young a disputat doar 10 meciuri, având medii de 19,3 puncte și 8,9 pase decisive, fiind limitat de o entorsă la genunchiul drept. În stagiunea precedentă, el a fost cel mai bun pasator din ligă.

Selectat inițial de Dallas Mavericks cu alegerea a cincea la draftul din 2018, Trae Young a ajuns imediat la Atlanta în urma schimbului celebru cu Luka Dončić.

Cu Young lider, Hawks au atins finala Conferinței de Est în 2021, însă nu au reușit să depășească ulterior acest nivel, fiind eliminați de două ori în primul tur al play-off-ului și ratând calificarea în ultimele două sezoane.

Contractul lui Trae Young este evaluat la aproximativ 45 de milioane de dolari pentru acest sezon și include o opțiune de jucător pentru anul următor, pe care acesta o poate activa în vara viitoare.

În momentul transferului, Atlanta Hawks se află pe locul 10 în Conferința de Est.

