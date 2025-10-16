România se califică în sferturile de finală ale Campionatului European 2025 la tenis de masă feminin

Într-una dintre cele mai dramatice întâlniri ale competiției, trio-ul român Andreea Dragoman, Bernadette Szöcs și Elizabeta Samara a revenit de două ori, învingând echipa Serbiei formată din Sabina Šurjan, Aneta Maksuti și Izabela Lupulesku, iar victoria finală a fost obținută în meciul decisiv dintre Dragoman și Maksuti.
Bernadette Szöcs, cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială, a recunoscut presiunea resimțită în momentele critice. „Nu a fost deloc ușor să merg la masă când scorul era 2-1 pentru adversare. Dar știam ce am de făcut și cât de important era să aduc aceste două puncte. Sunt mândră că am rămas încrezătoare și am reușit să joc bine”, a spus jucătoarea română, la finalul întâlnirii.
Despre meciul decisiv dintre Dragoman și Maksuti, Szöcs a adăugat: „Am avut multe emoții, dar am crezut că poate câștiga și am încercat să-i dau încredere. Sunt mândră că a reușit să câștige la 2-2; nu e ușor deloc, dar a gestionat foarte bine situația. Cel mai important este că am câștigat ca echipă”.
La rândul ei, Andreea Dragoman a spus: „Știam de la început că va fi un meci dificil. La 2-2 am avut calmul necesar să mă concentrez și să fac ceea ce trebuia, ceea ce m-a ajutat foarte mult. În meciul anterior cu Šurjan, mingile și mesele nu mi-au convenit prea mult, iar ea a jucat foarte bine, dar am rămas concentrată”.
În sferturile de finală, România va întâlni vineri câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Croația.