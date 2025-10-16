Prima pagină » Sport » România se califică în sferturile de finală ale Campionatului European 2025 la tenis de masă feminin

România se califică în sferturile de finală ale Campionatului European 2025 la tenis de masă feminin

Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat joi în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire extrem de captivantă desfășurată pe parcursul a peste trei ore în sala din Zadar, Croația. Vicecampioanele europene en-titre au eliminat Serbia, cu scorul de 3-2.
Sursă foto: Facebook / Federația Română de Tenis de Masă
Petre Apostol
16 oct. 2025, 21:43, Sport

Într-una dintre cele mai dramatice întâlniri ale competiției, trio-ul român Andreea Dragoman, Bernadette Szöcs și Elizabeta Samara a revenit de două ori, învingând echipa Serbiei formată din Sabina Šurjan, Aneta Maksuti și Izabela Lupulesku, iar victoria finală a fost obținută în meciul decisiv dintre Dragoman și Maksuti.

Desfășurarea meciurilor:

  • Andreea Dragoman – Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)
  • Bernadette Szöcs – Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)
  • Elizabeta Samara – Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)
  • Bernadette Szocs – Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)
  • Andreea Dragoman – Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

Bernadette Szöcs, cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială, a recunoscut presiunea resimțită în momentele critice. „Nu a fost deloc ușor să merg la masă când scorul era 2-1 pentru adversare. Dar știam ce am de făcut și cât de important era să aduc aceste două puncte. Sunt mândră că am rămas încrezătoare și am reușit să joc bine”, a spus jucătoarea română, la finalul întâlnirii.

Despre meciul decisiv dintre Dragoman și Maksuti, Szöcs a adăugat: „Am avut multe emoții, dar am crezut că poate câștiga și am încercat să-i dau încredere. Sunt mândră că a reușit să câștige la 2-2; nu e ușor deloc, dar a gestionat foarte bine situația. Cel mai important este că am câștigat ca echipă”.

La rândul ei, Andreea Dragoman a spus: „Știam de la început că va fi un meci dificil. La 2-2 am avut calmul necesar să mă concentrez și să fac ceea ce trebuia, ceea ce m-a ajutat foarte mult. În meciul anterior cu Šurjan, mingile și mesele nu mi-au convenit prea mult, iar ea a jucat foarte bine, dar am rămas concentrată”.

În sferturile de finală, România va întâlni vineri câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Croația.