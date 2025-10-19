Campionatele Europene de tenis de masă. Echipa feminină a luat argintul

Jucătoarele României au cedat în faţa Germaniei după trei meciuri echilibrate.

Bernadette Szőcs a pierdut la limită cu Annett Kaufmann, scor 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11).

Elizabeta Samara a fost învinsă de Sabine Winter cu 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11).

Andrea Dragoman a pierdut în faţa Ninei Mittelham, care a câştigat cu 3-1 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11).

Tricolorele au ajuns în finală după un parcurs excelent. În semifinale au trecut categoric de Olanda cu 3-0, în sferturi au învins Slovacia tot cu 3-0, iar în optimi au trecut de reprezentativa Serbiei, cu scorul de 3-2.