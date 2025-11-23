Echipa masculină U15 de tenis de masă, alcătuită din Mihai Iordan, Raul Creucu, Andrei Țîbîrnă și Mircea Chiriță, a cedat cu 0-3 în fața Italiei, formație cotată cu a șasea șansă la podium.

Sportivii români au început prin Andrei Țîbîrnă, care a oferit un prim meci spectaculos, decis în prelungiri, însă în favoarea italianului Francesco Trevisan, scor 2-3 (11-7, 7-11, 7-11, 14-12, 11-13).

Raul Creucu și Mircea Chiriță au încercat să întoarcă soarta întâlnirii, însă adversarii italieni s-au impus în minimum de seturi: Creucu – Danilo Faso 0-3 (7-11, 7-11, 8-11), iar Chiriță – Giulio Campagna 0-3 (10-12, 5-11, 7-11).

Echipa feminină U15 a României, formată din Patricia Stoica, Maya Madar, Nadalia Ionașcu și Kariss Șerban, a fost învinsă cu 1-3 de reprezentativa Statelor Unite ale Americii, favorită numărul șase.

După un start complicat pentru România, Maya Madar fiind învinsă de Irene Yeoh cu 0-3 (2-11, 7-11, 3-11), Patricia Stoica a restabilit egalitatea printr-o evoluție solidă în fața lui Abigail Yu, scor 3-0 (11-8, 13-11, 11-6).

Kariss Șerban a avut un duel echilibrat cu Satya Aspathi, însă a cedat cu 1-3 (7-11, 8-11, 11-9, 13-15), într-un meci în care detaliile au făcut diferența pe finalul seturilor.

În ultimul joc, Patricia Stoica a pierdut cu Irene Yeoh, 0-3 (8-11, 5-11, 8-11), iar SUA a obținut calificarea în sferturi.

Competiția continuă cu meciurile reprezentativelor de la categoria U19.