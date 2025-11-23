Prima pagină » Sport » Echipele U15 ale României, eliminate în optimile de finală ale Mondialelor de tenis de masă, la Cluj

Echipele U15 ale României, eliminate în optimile de finală ale Mondialelor de tenis de masă, la Cluj

Echipele României de tenis de masă la categoria U15 au pierdut duminică, în startul Campionatelor Mondiale de juniori, organizate de țara noastră, la Cluj-Napoca, formația feminină pierzând cu SUA, iar cea masculină - cu Italia, în optimile de finală.
sursă foto: FRTM
23 nov. 2025, 15:32, Sport

Echipa masculină U15 de tenis de masă, alcătuită din Mihai Iordan, Raul Creucu, Andrei Țîbîrnă și Mircea Chiriță, a cedat cu 0-3 în fața Italiei, formație cotată cu a șasea șansă la podium.

Sportivii români au început prin Andrei Țîbîrnă, care a oferit un prim meci spectaculos, decis în prelungiri, însă în favoarea italianului Francesco Trevisan, scor 2-3 (11-7, 7-11, 7-11, 14-12, 11-13).

Raul Creucu și Mircea Chiriță au încercat să întoarcă soarta întâlnirii, însă adversarii italieni s-au impus în minimum de seturi: Creucu – Danilo Faso 0-3 (7-11, 7-11, 8-11), iar Chiriță – Giulio Campagna 0-3 (10-12, 5-11, 7-11).

Echipa feminină U15 a României, formată din Patricia Stoica, Maya Madar, Nadalia Ionașcu și Kariss Șerban, a fost învinsă cu 1-3 de reprezentativa Statelor Unite ale Americii, favorită numărul șase.

După un start complicat pentru România, Maya Madar fiind învinsă de Irene Yeoh cu 0-3 (2-11, 7-11, 3-11), Patricia Stoica a restabilit egalitatea printr-o evoluție solidă în fața lui Abigail Yu, scor 3-0 (11-8, 13-11, 11-6).

Kariss Șerban a avut un duel echilibrat cu Satya Aspathi, însă a cedat cu 1-3 (7-11, 8-11, 11-9, 13-15), într-un meci în care detaliile au făcut diferența pe finalul seturilor.

În ultimul joc, Patricia Stoica a pierdut cu Irene Yeoh, 0-3 (8-11, 5-11, 8-11), iar SUA a obținut calificarea în sferturi.

Competiția continuă cu meciurile reprezentativelor de la categoria U19.