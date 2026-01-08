Prima pagină » Sport » Elena Rybakina rămâne neînvinsă la Brisbane și ajunge la 13 victorii consecutive în circuitul WTA

Elena Rybakina, locul 5 mondial, continuă forma excelentă arătată la finalul sezonului trecut și și-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale turneului Brisbane International, după ce a învins-o joi pe spaniola Paula Badosa, cap de serie numărul 15, în două seturi, 6-3, 6-2.
08 January 2026, Australia, Brisbane: Kazakhstani tennis player Elena Rybakina plays a forehand return against Spain's Paula Badosa during their women's singles round of 16 tennis match on day five of the Brisbane International tennis tournament at Pat Rafter Arena in Brisbane. Photo: Darren England/AAP/dpa
Elena Rybakina, campioana en-titre de la Brisbane și câștigătoarea Turneului Campioanelor, a avut nevoie de o oră și 25 de minute pentru a se impune cu Badosa. A ajuns astfel la 13 victorii consecutive în circuitul WTA și rămâne neînvinsă la turneul australian, unde are un bilanț perfect de 7-0.

Începutul partidei i-a aparținut Paulei Badosa, care a câștigat primele șapte puncte și a condus rapid cu 2-0. Rybakina și-a reglat jocul și a revenit prompt.

Sportiva din Kazahstan a făcut rebreak, a egalat la 2-2 și a câștigat apoi patru game-uri consecutive pentru a închide primul set. Seria ei s-a extins în setul secund, când s-a desprins la 3-0, controlând autoritar finalul meciului.

„Meciurile cu Paula sunt întotdeauna dificile. Are lovituri foarte bune și joacă rapid. Am început mai lent și serviciul nu m-a ajutat prea mult, dar sunt fericită că am reușit să gestionez momentele-cheie și să câștig”, a declarat Rybakina la interviul de pe teren, la finalul partidei.

Elena Rybakina va juca împotriva Karolinei Muchova, în sferturi

În ciuda unor probleme la serviciu, Rybakina a impresionat prin forța și constanța loviturilor de pe fundul terenului, încheind partida cu 24 de lovituri direct câștigătoare.

În sferturile de finală, Elena Rybakina o va întâlni pe Karolina Muchova, cap de serie numărul 11. Jucătoarea cehă a eliminat-o, tot joi, pe Ekaterina Alexandrova, după un meci câștigat cu 6-4, 7-5.

Cele două sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1. Ultima confruntare a avut loc în 2023, la Indian Wells, când Rybakina s-a impus în trei seturi.

Într-o altă partidă disputată joi dimineață, americanca Madison Keys, locul 7 mondial, a învins-o pe rusoaica Diana Shnaider. Partida a durat 3 ore, în trei seturi. Toate s-au încheiat în tiebreak, cu scorul de 6-7(5), 7-6(5), 7-6(4).

Keys o va întâlni în sferturi pe Aryba Sabalenka, liderul mondial. Sabalenka a trecut de Sorana Cîrstea, în primul meci al zilei.

