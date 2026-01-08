Elena Rybakina rămâne neînvinsă la Brisbane și ajunge la 13 victorii consecutive în circuitul WTA

Elena Rybakina, campioana en-titre de la Brisbane și câștigătoarea Turneului Campioanelor, a avut nevoie de o oră și 25 de minute pentru a se impune cu Badosa. A ajuns astfel la 13 victorii consecutive în circuitul WTA și rămâne neînvinsă la turneul australian, unde are un bilanț perfect de 7-0.

Începutul partidei i-a aparținut Paulei Badosa, care a câștigat primele șapte puncte și a condus rapid cu 2-0. Rybakina și-a reglat jocul și a revenit prompt.

Sportiva din Kazahstan a făcut rebreak, a egalat la 2-2 și a câștigat apoi patru game-uri consecutive pentru a închide primul set. Seria ei s-a extins în setul secund, când s-a desprins la 3-0, controlând autoritar finalul meciului.

„Meciurile cu Paula sunt întotdeauna dificile. Are lovituri foarte bune și joacă rapid. Am început mai lent și serviciul nu m-a ajutat prea mult, dar sunt fericită că am reușit să gestionez momentele-cheie și să câștig”, a declarat Rybakina la interviul de pe teren, la finalul partidei.

Elena Rybakina va juca împotriva Karolinei Muchova, în sferturi

În ciuda unor probleme la serviciu, Rybakina a impresionat prin forța și constanța loviturilor de pe fundul terenului, încheind partida cu 24 de lovituri direct câștigătoare.

În sferturile de finală, Elena Rybakina o va întâlni pe Karolina Muchova, cap de serie numărul 11. Jucătoarea cehă a eliminat-o, tot joi, pe Ekaterina Alexandrova, după un meci câștigat cu 6-4, 7-5.

Cele două sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1. Ultima confruntare a avut loc în 2023, la Indian Wells, când Rybakina s-a impus în trei seturi.

Într-o altă partidă disputată joi dimineață, americanca Madison Keys, locul 7 mondial, a învins-o pe rusoaica Diana Shnaider. Partida a durat 3 ore, în trei seturi. Toate s-au încheiat în tiebreak, cu scorul de 6-7(5), 7-6(5), 7-6(4).

Keys o va întâlni în sferturi pe Aryba Sabalenka, liderul mondial. Sabalenka a trecut de Sorana Cîrstea, în primul meci al zilei.