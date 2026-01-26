Elena Rybakina o învinge clar pe Elise Mertens și se califică în sferturile Australian Open

Finalistă la Melbourne în 2023, Elena Rybakina a ajuns astfel în sferturile de finală ale Australian Open pentru a doua oară în carieră. Este, totodată, și primul ei sfert de Grand Slam de la Wimbledon 2024 încoace.

În plus, succesul marchează a șasea victorie consecutivă a jucătoarei din Kazahstan împotriva lui Mertens, continuând astfel seria impresionantă în duelurile directe dintre cele două.

Rybakina a profitat de procentajul scăzut la primul serviciu al adversarei (46%) și de eficiența proprie la retur, controlând autoritar primul set.

După ce a salvat o minge de break în debut, a pierdut doar trei puncte pe propriul serviciu până la finalul setului inaugural.

În setul al doilea, Mertens a opus o rezistență mai consistentă, dar fără a putea schimba cursul jocului.

Rybakina a rămas impecabilă la serviciu, reușind 10 ași și cedând doar cinci puncte pe mingea a doua, impunând un ritm pe care adversara nu l-a putut susține.

Elise Mertens, semifinalistă la Australian Open în 2018, continuă astfel seria negativă în optimile de finală ale Grand Slam-urilor, pierzând al nouălea meci consecutiv în această fază.

În sferturile de finală, Elena Rybakina o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre poloneza Iga Swiatek, locul 2 mondial, și surpriza Maddison Inglis, din Australia, locul 168 WTA.