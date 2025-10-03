Familii blocate în Gaza, în ciuda ameninţărilor israeliene. Civilii sunt etichetați drept teroriști

Aproximativ un sfert de milion de oameni trăiesc încă în Gaza, deşi Israelul le-a cerut să evacueze oraşul, sub ameninţarea că vor fi etichetaţi drept „terorişti” dacă refuză.

Organizaţiile pentru drepturile omului au denunţat declaraţiile oficialilor israelieni ca fiind o formă de pedeapsă colectivă, care incriminează civili doar pentru că rămân în casele lor.

O parte dintre familii îşi asumă totuşi riscul de a merge spre sudul Fâşiei Gaza, dar drumul este periculos, iar atacurile intense sporesc pericolul.

În plus, mulţi dintre cei care ajung la destinaţie descoperă că nu mai există spaţii de cazare, din cauza supraaglomerării.

Există însă şi oameni care nu pot pleca deloc: bolnavi, vârstnici sau părinţi care se tem că nu îşi pot proteja copiii pe drum.

Pentru aceştia, statul în Gaza devine o luptă disperată pentru supravieţuire, pe măsură ce armata israeliană îşi intensifică operaţiunile terestre şi distrugerile masive de infrastructură civilă reduc drastic şansele de viaţă ale populaţiei.