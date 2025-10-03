Furtuni puternice în 14 judeţe şi în Bucureşti. Un rănit şi zeci de maşini avariate

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că furtunile de vineri, între orele 07:00 şi 21:00, au produs efecte în 49 de localităţi din 14 judeţe (Argeş, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti.

Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 21 de curţi, 5 locuinţe, 4 subsoluri ale unor instituţii şi agenţi economici şi de pe două străzi.

De asemenea, au fost degajaţi 237 de copaci şi patru stâlpi de electricitate prăbuşiţi, care au avariat 141 de autoturisme.

Vântul a smuls elemente de construcţie de pe acoperişurile a 63 de imobile.

În Bucureşti, efectele au fost semnificative.

În sectorul 3, pe Splaiul Unirii, un copac s-a prăbuşit peste o maşină în care se aflau două persoane.

Una dintre ele, conştientă, cu traumatisme minore, a fost transportată la spital.

În sectorul 4, pe strada Luică, un alt copac a căzut peste un autoturism aflat în mers, însă şoferul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din cauza fenomenelor meteo, circulaţia rutieră a fost afectată temporar: DN 57A din Caraş-Severin a fost îngreunat de căderi de pietre, iar DJ 204B din Vrancea a fost blocat de un copac căzut pe carosabil.

Totodată, porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud, Midia şi Bara Sulina au fost închise.

Echipele de intervenţie continuă să acţioneze în teren pentru remedierea problemelor.

Autorităţile le reamintesc cetăţenilor să respecte recomandările oficiale şi să adopte un comportament preventiv pentru a-şi proteja viaţa şi bunurile.