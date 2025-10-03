INS: China, pe locul 4 între furnizorii României. Deficitul depășește 4 miliarde de euro

România a importat mărfuri în valoare de aproximativ 4,3 miliarde de euro din China în prima jumătate a anului 2025, în creștere cu peste 26% față de aceeași perioadă din 2024. Astfel, China a depășit Polonia (4 miliarde euro) și Turcia (3,5 miliarde euro), urcând pe locul patru în clasamentul celor mai mari furnizori de mărfuri pentru România.

În total, „România a cumpărat în prima jumătate a acestui an mărfuri în valoare de 64,3 miliarde de euro, mai mult cu aproape 5% față de perioada similară a anului trecut, iar din această sumă 6,7%, adică în jur de 4,3 miliarde de euro, au ajuns în China”, arată analiza Economica.net, bazată pe datele Institutului Național de Statistică (INS).

4 miliarde de euro, deficit comercial cu China

În schimb, exporturile României către China sunt în continuare scăzute. În primele șase luni din 2025, România a exportat mărfuri de doar 331,9 milioane de euro, în scădere cu 12,1% față de anul anterior. Acest dezechilibru a dus la un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar în relația cu China, adică aproape un sfert (24%) din întregul deficit comercial al țării. Cu alte cuvinte, România importă bunuri chineze cu 4 miliarde de euro mai mult decât valoarea celor pe care le exportă în această țară.

Pentru comparație – explică INS – în aceeași perioadă a anului trecut, deficitul comercial cu China era de 3 miliarde de euro și reprezenta 20% din total: „Deficitul balanței comerciale între 1 ianuarie și 31 iulie 2025 a fost de 19.311,5 milioane euro, mai mare cu 1.272,6 milioane euro (+7,1%) decât cel înregistrat în perioada similară a anului 2024”.

Dezechilibrul continuă în semestrul doi

Datele INS pentru luna iulie arată că deficitul comercial al României a continuat să crească, cu un minus de 2,7 miliarde de euro doar în prima lună a celui de-al doilea semestru.



Aceasta înseamnă că dezechilibrul dintre importuri și exporturi nu s-a redus după prima jumătate a anului, ci dimpotrivă, se accentuează.

România importă din China, în principal, bunuri manufacturate cu valoare adăugată mică și medie, dar în volume mari. Vorbim aici de produse precum: haine, încălțăminte, treninguri, textile de casă (perdele, lenjerii), jucării din plastic, veselă ieftină, obiecte decorative, accesorii, produse de papetărie, dar și aparate electrice de bază, mobilier din PAL, corpuri de iluminat sau componente electronice simple.

România importă și telefoane, laptopuri sau alte echipamente electronice produse în China, însă acestea ajung pe piața locală adesea indirect, prin centre logistice din alte țări europene (Polonia, Germania sau Olanda), sau sunt comercializate prin filiale europene ale unor companii internaționale, precum Apple, Samsung sau Lenovo. În ansamblu, importurile directe din China sunt dominate în principal de bunuri ieftine, de larg consum, adesea produse non-brand sau low-cost, gândite pentru consum rapid și prețuri mici și destinate pieței de masă.

Economie activă sau piață de consum?

Există și cazuri în care România folosește componente din China în industria locală (de exemplu, în sectorul auto) sau echipamente electrice, iar produsele finite sunt exportate în Uniunea Europeană. Însă nu predomină acest model sănătos.

Cea mai mare parte a importurilor din China intră direct în consum intern – fără să fie integrate în procese industriale sau comerciale care să genereze valoare adăugată local – în timp ce exporturile României către piața chineză rămân reduse. Iar această relație dezechilibrată alimentează un model comercial nesănătos, cu un deficit care persistă de ani întregi și continuă să se adâncească.