Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov: 86 de intervenții ale pompierilor / Copac prăbușit pe un autoturism în mers pe Splaiul Unirii; o persoană rănită

UPDATE: Un copac s-a prăbușit pe un autoturism aflat în mers pe Splaiul Unirii, din Capitală. Două persoane fiind în mașină, dintre care una a suferit leziuni ușoare. Bucureștiul se află sub avertizare cod portocaliu de vreme rea până vineri seara.

Incidentul a avut loc vineri, când rafalele puternice au doborât un copac direct peste un autoturism aflat în circulație pe Splaiul Unirii.

În vehicul se aflau două persoane, dintre care una a fost rănită ușor și primește îngrijiri medicale la fața locului.

86 de intervenții ale pompierilor în București și Ilfov, din cauza vântului puternic

ISU București-Ilfov anunță că vineri, pe durata codului portocaliu de intensificări puternice ale vântului, între orele 6.00 și 10.00, pompierii au avut 86 de intervenții în București și Ilfov.

76 dintre acestea au fost îm București, din care 60 îndepărtarea unor copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate 74 de autoturisme.

În Ilfov s-a intervenit în 5 cazuri pentru copaci căzuți, în 3 pentru elemente de construcție desprinse și în două pentru cabluri electrice afectate.

În urma acestora au fost avariate două autoturisme.

De joi seara, de la ora 20.00, până vineri, la ora 23.00, Bucureștiul și Ilfovul sunt, alături de alte județe, sub avertizare Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului.

Știrea inițială: În București, pompierii au intervenit în 28 de situații, dintre care: 20 pentru copaci căzuți, 3 pentru elemente de construcție desprinse și 5 pentru cabluri electrice afectate. În copacilor căzuți, au fost avariate 23 de autoturisme.

În Ilfov, autoritățile au avut opt intervenții, dintre care: șapte pentru copaci căzuți și una pentru elemente de construcție desprinse, anunță ISU București-Ilfov.

De joi, de la ora 20, până vineri, la ora 10, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt puternic pentru București, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și în zona de litoral a județului Constanța.

Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70-85 km/h.