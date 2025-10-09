Efectele ciclonului Barbara s-au înregistrat în 110 localităţi din 22 de judeţe

Efecte ale ciclonului Barbara au fost în Argeş, Bacău, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu,, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Vrancea, Vâlcea şi în Bucureşti.

Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 86 imobile inundate (59 de case, 11 beciuri, 10 demisoluri blocuri de locuinţe, un operator economic, cinci instituţii publice), nouă anexe gospodăreşti, 189 curţi, opt străzi, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 20 imobile şi degajarea a 129 copaci şi a doi stâlpi de electricitate, fiind avariate 71 autovehicule.

La nivel naţional, au fost salvate 4 persoane surprinse de viituri (Constanţa – 3 persoane şi Prahova – o persoană).

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa

Circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional (DN 2A/Constanţa), se desfăşoară cu dificultate pe un drum judeţean (DJ 222 A/Tulcea).

De asemenea, pe două drumuri naţionale (DN 1/Ilfov şi DN 6/Caraş-Severin) şi un drum judeţean (DJ 223/Constanţa) a fost temporar afectată şi închisă pe un drum judeţean (DJ 224/Constanţa) din cauza unui copac căzut pe carosabil, a rocilor desprinse de pe versanţi, precum şi din cauza acumulărilor de apă şi aluviuni pe carosabil.

Efecte semnificative au fost înregistrate în Bucureşti, în sectorul 4, unde un arbore s-a prăbuşit pe un autoturism aflat în deplasare. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

În judeţul Caraş-Severin, în localitatea Armeniş, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanţi şi au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a se înregistra victime.

Traficul rutier s-a desfăşurat alternativ pe un sens de circulaţie

În judeţul Constanţa, în localitatea Ţepeş Vodă, pe DJ 224, s-a produs o viitură în urma căreia un autovehicul în care se aflau două persoane a fost surprins şi deplasat în afara părţii carosabile.

Cele două persoane au fost salvate de forţele de intervenţie şi nu au necesitat îngrijiri medicale.

De asemenea, un alt autoturism în care se afla o persoană a fost surprins de viitură pe un drum tehnologic.

Persoana a fost salvată şi transportată la spital cu uşoară hipotermie.

De asemenea, în două localităţi (Siliştea şi Sinoe) au fost evacuate preventiv la rude nouă persoane. Acestea nu au necesitat îngrijiri medicale.

Traficul pe DJ 224 între localităţile Ţepeş Vodă şi Tortoman a fost blocat din cauza acumulării de apă, iar accesul în localitatea Siliştea s-a efectuat pe rute ocolitoare.

În judeţul Prahova, în localitatea Berceni, un autoturism în care se afla conducătorul auto a încercat traversarea prin albia râului Teleajen şi a rămas blocat.

Forţele de intervenţie au salvat persoana surprinsă, iar în urma evaluării medicale, aceasta a refuzat transportul la spital.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, au fost înregistrate avarii în 17 localităţi din 4 judeţe (Dâmboviţa, Prahova, Vaslui şi Vrancea), însumând un număr de aproximativ 13.100 de consumatori finali nealimentaţi.

În ceea ce priveşte situaţia actuală, în cele două localităţi (Siliştea şi Sinoe), din judeţul Constanţa rămân evacuate preventiv la rude nouă persoane.

Circulaţia rutieră este închisă pe un drum naţional (DN 2A/Constanţa) şi se desfăşoară cu dificultate pe un drum judeţean (DJ 222A/Tulcea).

Au fost reluate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa.

Nu mai sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.