Ciclonul Barbara: Fenomenele hidrometeorologice au afectat 86 de localități din 22 de județe și București

Județele afectate sunt: Argeș, Bacău, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Ilfov, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Vâlcea.

În total, echipele IGSU au intervenit pentru evacuarea apei din 79 de imobile inundate, incluzând 58 de case, 6 beciuri, 9 demisoluri de bloc, 1 operator economic, 5 instituții publice, 9 anexe gospodărești și 146 de curți, precum și pentru degajarea a 74 de copaci și 2 stâlpi de electricitate.

În urma fenomenelor, au fost avariate 40 de autovehicule, iar 4 persoane au fost salvate (3 în județul Constanța și 1 în Prahova).

Circulația rutieră a fost afectată pe mai multe drumuri: DN 2A și DJ 224 în județul Constanța au fost închise, iar DN 1 (Ilfov) și DN 6 (Caraș-Severin) au fost temporar afectate din cauza copacilor căzuți, aluviunilor și rocilor desprinse de pe versanți. Manevrele în porturile din județul Constanța au fost suspendate din cauza vântului puternic.

IGSU a raportat efecte semnificative în mai multe zone:

București, Sector 4: un arbore s-a prăbușit pe un autoturism, fără victime;

Caraș-Severin, Armeniș: mai multe roci s-au desprins pe DN6, fără victime;

Constanța, Țepeș Vodă și localități învecinate: viituri au surprins mai multe autoturisme; persoanele afectate au fost salvate și nu au necesitat îngrijiri medicale; 9 persoane au fost evacuate preventiv; accesul pe DJ 224 între Țepeș Vodă și Tortoman este blocat;

Prahova, Berceni: un autoturism a rămas blocat în albia râului Teleajen; șoferul a fost salvat și a refuzat transportul la spital.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, au fost înregistrate avarii în 17 localități din 4 județe (Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea), afectând aproximativ 13.100 consumatori, iar la momentul raportării erau afectați 210 consumatori în județul Vrancea.

IGSU menționează că intervențiile continuă în județele Constanța, Galați și Tulcea, iar situația rămâne dinamică.