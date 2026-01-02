Un bărbat din Mureș a căzut sub gheața râului după ce a încercat să-și salveze câinele. A avut nevoie de resuscitare

„Dispeceratul 112 a fost alertat cu privire la un bărbat căzut sub gheața râului Mureș. Fiecare secundă a contat pentru salvarea vieții acestuia”, a transmis IGSU.

Potrivit sursei citate, la fața locului au intervenit o autospecială de intervenție, o ambulanță SMURD de prim ajutor și o autospecială de scafandri cu barcă. Victima era inconștientă, prinsă sub gheață, la aproximativ 15 metri de mal.

„Martorii au relatat că bărbatul intrase în apă pentru a-și salva câinele”, precizează reprezentanții ISU Mureș.

Salvatorii au intervenit contracronometru, în condiții extreme.

„Trei membri ai echipei au intrat cu barca pe apa înghețată, iar un coleg scafandru a intrat în apă pentru a-l pune în barcă și a-l scoate în siguranță”.

Imediat după extragere, echipajele medicale au început manevrele de resuscitare.

Victima se afla în șoc hipotermic. A fost nevoie de intervenție pentru a-i stabiliza pulsul și a-i crește temperatura corporală.

Bărbatul a fost preluat ulterior de o ambulanță de terapie intensivă mobilă a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș și transportat la spital, unde a fost scos din stop. În prezent, starea sa este stabilă.

„Nu pășiți pe gheața. Nu lăsați copiii să se apropie de râuri sau lacuri înghețate. ⁠Evitați să intrați singuri pe gheață – chiar și pentru animale de companie. În caz de accident, sunați imediat 112 și nu încercați salvarea fără echipament adecvat”, avertizează autoritățile.